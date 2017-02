AMBIENTE/TERRITORIO

Quella di Sant’Arcangelo è la 30° filiale della neonata realtà regionale del credito cooperativo. Primo del suo genere nella regione, è virtuale, collegato in remoto con operatore esterno

MAGIONE – La sua imminente riapertura era stata annunciata, meno di un mese fa, in occasione della presentazione alla stampa di quella che dal primo luglio si chiama Bcc Umbria. La nuova realtà regionale del credito cooperativo, nata dalla fusione di CrediUmbria e Credito cooperativo umbro, ha ora r... leggi tutto l'articolo

23/07/2016

AMBIENTE/TERRITORIO

Appuntamento lunedì 25 luglio alle 18.30 a Città della Pieve per l’assemblea ordinaria dei soci del Gal Trasimeno Orvietano, per approvazione definitiva del Piano di Azione Locale

CITTÀ DELLA PIEVE - Lunedì 25 luglio alle ore 18.30 presso la Sala Grande di Palazzo della Corgna a Città della Pieve si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del Gal Trasimeno Orvietano. Una assemblea dei soci fondamentale che prevede l’approvazione definitiva del Piano di Azione Locale da consegnar... leggi tutto l'articolo

21/07/2016

MANIFESTAZIONI/EVENTI

La 33esima edizione della competizione tra i quattro rioni cittadini dal 23 luglio al 31 luglio. La presentazione a Perugia, lunedì 18 luglio alle 11.00, nella sala Fiume di palazzo Donini

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Gli animi si scaldano, la voglia di misurarsi e di vincere cresce a Passignano sul Trasimeno per la 33esima edizione del Palio delle barche, la competizione che ripropone l’ultima battaglia tra le nobili famiglie degli Oddi e dei Baglioni di cui il comune lacustre fu il sa... leggi tutto l'articolo

16/07/2016

MANIFESTAZIONI/EVENTI

Parte sabato 16 luglio a Castiglione del Lago, la prima edizione della “Festa del Lago”: in programma la notte bianca oltre a laboratori per grandi e piccini, ciclismo, corsa e molto altro

CASTIGLIONE DEL LAGO - Si tratta della principale novità dell'estate castiglionese nel 2016: è la Festa del Lago che da sabato 16 luglio fino a domenica 24 animerà il lungolago e il centro storico di Castiglione del Lago. Tantissimi gli eventi in programma, culturali e di svago, rivolti ad un pubbli... leggi tutto l'articolo

12/07/2016

CULTURA

“Estate a TrasiMemo” raddoppia. È stato deciso di prolungare di altre due settimane il centro estivo per bambini da 5 a 12 anni. Si chiude la prossima con i laboratori su paesaggio e città

PACIANO - “Estate a TrasiMemo” raddoppia. La prima edizione di campi estivi a TrasiMemo ha riscosso molti consensi tanto da spingere gli organizzatori a prolungare l’esperienza di altre due settimane, quella in corso e la prossima, dall'11 al 15 di luglio. I partecipanti alla settimana che si sta ch... leggi tutto l'articolo

09/07/2016

AMBIENTE/TERRITORIO

Il corso, tenuto dall’archeologo Renzetti, coinvolge i partecipanti in interventi di ricerca, tutela, salvaguardia e valorizzazione per far conoscere il patrimonio archeologico del territorio

MAGIONE – Conoscere il patrimonio archeologico del Trasimeno, rendere consapevoli le comunità del valore che queste rappresentano garantendone la tutela e la valorizzazione sono alcune delle finalità dell’innovativo progetto portato avanti dall’archeologo tecnico incoming Alessio Renzetti. «Il corso... leggi tutto l'articolo

08/07/2016

SALUTE

L'amministrazione di Città della Pieve fa il punto sul tema della sanità e della riqualificazione dell’ospedale pievese Beato Giacomo Villa. «È un nodo cruciale di questo mandato elettorale»

L'amministrazione di Città della Pieve fa il punto sul tema della sanità e della riqualificazione dell'ospedale Beato Giacomo Villa. «La riqualificazione dell'ospedale – spiega il sindaco Fausto Scricciolo – è un nodo cruciale di questo mandato elettorale. Abbiamo sempre sostenuto, sulla base delle ... leggi tutto l'articolo

07/07/2016

CURIOSITÀ/SVAGO

In occasione della “Festa Blu”, sabato 16 luglio sbarca a Castiglione del Lago Sophie Lamour, la sirena che, assieme a Mirko Revoyera, incanterà tutti con storie di cultura popolare

CASTIGLIONE DEL LAGO – Appuntamento sabato 16 luglio alle 19.30, in occasione della “Festa Blu”, con l'arrivo a Castiglione del Lago di Sophie Lamour, performer marmeir e attrice genovese. Sophie Lamour, insieme al Contastorie Mirko Revoyera, racconterà storie di sirene e storie legate al lago e a t... leggi tutto l'articolo

06/07/2016

AMBIENTE/TERRITORIO

Entro il 2016 l'apertura del cantiere per adeguare i binari 2 e 3 della stazione ferroviaria di Chiusi, rendendoli idonei ad ospitare la sosta dell'alta velocità: soddisfazione del sindaco

CHIUSI - «La notizia che nella nostra stazione possano partire a breve i lavori di adeguamento tecnico di alcuni binari propedeutici a garantire la possibilità di intercettare alcune coppie di treni veloci ci riempie di soddisfazione perché ci fa capire che siamo sulla strada giusta e che stiamo leg... leggi tutto l'articolo

06/07/2016

MANIFESTAZIONI/EVENTI

Dopo Ravenna, Spoleto, Palermo il regista e il suo docufilm approdano a Castiglione del Lago. Appuntamento giovedì 7 luglio alle 21.30 nella splendida location della Rocca Medievale

CASTIGLIONE DEL LAGO – Mia Madre Fa L’Attrice, presentato alla 33esima edizione del Torino Film Festival, è il nuovo docufilm di Mario Balsamo, già regista del documentario “Noi non siamo come James Bond”. Qui il regista ci racconta di una madre esuberante, se non ingombrante (e anche qualcosa in pi... leggi tutto l'articolo

05/07/2016

CULTURA

Allo scopo di ampliare la propria conoscenze del territorio e delle opere d’arte, gli studenti del Calvino sono diventati inediti accompagnatori per i turisti della patria del Perugino

CITTÀ DELLA PIEVE - Le lezioni si sono da poco concluse ma gli studenti dell’Istituto di Studi Superiori Italo Calvino sono ancora impegnati in un nuovo progetto che riguarda l’alternanza scuola-lavoro. Un gruppo di studenti delle terze classi sta svolgendo questa esperienza come “apprendisti cicero... leggi tutto l'articolo

04/07/2016

MANIFESTAZIONI/EVENTI

Su iniziativa di TrasiMemo è in corso la raccolta della ginestra, pianta che sarà usata a fini tessili. La raccolta proseguirà per tutta l’estate sulle pendici delle colline tra Paciano e Panicale

PACIANO – Chissà se Brunello Cucinelli si farà tentare da Paciano e, dopo il cachemire, inaugurerà anche il filone della ginestra? Intanto TrasiMemo mantiene la promessa fatta qualche mese fa al noto imprenditore umbro e si tuffa su una nuova esperienza artigianale, la lavorazione a fini tessili del... leggi tutto l'articolo

02/07/2016

SALUTE

È stato installato in piazza Dante a Chiusi il primo defibrillatore portatile della città. Il sindaco Bettollini: «un passo in avanti verso la realizzazione di una città cardioprotetta»

CHIUSI - È stato installato in piazza Dante di fronte alla stazione ferroviaria di Chiusi il primo defibrillatore portatile della città in suolo pubblico. L’iniziativa, organizzata dalla locale associazione di Pubblica Assistenza con il patrocinio del Comune e con il sostegno di Banca Valdichiana, r... leggi tutto l'articolo

30/06/2016

CULTURA

Appuntamento venerdì 1 luglio a Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago con il dibattito su “70 anni di repubblica, 70 anni di voto alle donne” con la Vicepresidente Marina Sereni

CASTIGLIONE DEL LAGO - Sarà la vicepresidente della Camere dei Deputati Marina Sereni, venerdì 1 luglio alle 18.00 a Palazzo delle Corgna, a chiudere degnamente la mostra e le iniziative castiglionesi legate alla ricorrenza dei 70 anni della Repubblica Italiana, che è anche il settantesimo anniversa... leggi tutto l'articolo

30/06/2016

MANIFESTAZIONI/EVENTI

Presentato il programma della manifestazione organizzata dal Coro lirico dell’Umbria. Primo appuntamento a San Savino, il 2 luglio alle 19.00, con arie di Verdi, Puccini, Donizetti e Rossini

MAGIONE – Si apre sabato 2 luglio nel castello di San Savino, Magione, la stagione lirica “Opera Trasimeno” promossa dal Coro lirico dell’Umbria con il patrocinio dei Comuni di Magione e Tuoro sul Trasimeno. Per il primo appuntamento, in programma arie e cori tratti dalle opere più celebri di Verdi,... leggi tutto l'articolo

29/06/2016

MANIFESTAZIONI/EVENTI

L’evento è alla prima edizione, ma prenderà in eredità l’esperienza di cinque edizioni di “Notti Rosa Shopping” ed è organizzato sempre dal Centro Commerciale Naturale Chiusinvetrina

CHIUSI – A Chiusi scalo arriva, venerdì 1 e sabato 2 luglio, “Shopping Night” un evento dedicato, come suggerisce il titolo. L’evento è alla prima edizione, ma prenderà in eredità tutta l’esperienza di cinque edizioni di “Notti Rosa Shopping” organizzato come sempre dal Centro Commerciale Naturale C... leggi tutto l'articolo

29/06/2016

CURIOSITÀ/SVAGO

Celebrato a Passignano il “matrimonio” tra le barche del Palio, che si svolgera dal 23 al 31 luglio, e le acque del Lago Trasimeno: le parole della Presidente dell’Ente Palio e del Sindaco

PASSIGNANO – Quattro corone di fiori gettate sulle acque del lago hanno segnato il “matrimonio” tra il Trasimeno e le imbarcazioni che parteciperanno al Palio delle barche di Passignano che quest’anno si svolgerà dal 23 al 31 luglio. Ad aprire “Lo sposalizio delle acque”, andato in scena domenica 26... leggi tutto l'articolo

28/06/2016

AMBIENTE/TERRITORIO

Procede speditamente il progetto del Contratto di paesaggio del Trasimeno, sono otto le Amministrazioni comunali coinvolte. Entro luglio si svolgerà la fase di partecipazione

PACIANO – È ad uno stadio avanzato il cammino del Contratto di paesaggio del Trasimeno, destinato probabilmente ad essere tra i più estesi d’Italia. Definita la strategia, con la formulazione da parte delle otto Amministrazioni comunali coinvolte di una serie di progettazioni, si apre ora la fase de... leggi tutto l'articolo

28/06/2016

MUSICA

L’Isola di Wyatt è stata da “tutto esaurito” con il pubblico arrivato anche da fuori regione. Il presidente Ambroglini: «Ora Moon in June si può annoverare tra i grandi festival umbri»

ISOLA MAGGIORE – Un concerto corale al tramonto, in compagnia delle ultime luci del giorno. Emozioni uniche. Dopo quelle provate lo scorso anno, con l’esibizione di Vinicio Capossela, sembrava difficile replicare con la stessa intensità. Invece, la magia si è ripetuta. Merito dell’Isola Maggiore nel... leggi tutto l'articolo